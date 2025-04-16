Время делать новые тату, – Беленюк отреагировал на скандальное интервью Ковтуна

Олимпийский чемпион Жан Беленюк отреагировал на скандальное интервью Ильи Ковтуна. Он не поддержал решение гимнаста.

Украинский гимнаст Илья Ковтун решил сменить гражданство. Спортсмен теперь будет представлять Хорватию на европейских и международных соревнованиях.

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Как Беленюк отреагировал на слова Ковтуна

Спортсмен отметил, что главное, чтобы Илья не столкнулся с ситуацией, как российский борец Рамазанов, которого даже никто не приехал встречать в аэропорту Софии , после завоеванной им золотой медали на чемпионате Европы, пишет 24 канал со ссылкой на телеграм-канал Жана Беленюка.

А так... что могу сказать, время Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека,

– написал Жан Беленюк.

Напомним, что Илья Ковтун является серебряным призером Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике.