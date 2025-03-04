Клуб УПЛ нацелился на подписание Ракицкого

Один из клубов УПЛ хочет подписать экс-игрока Шахтера Ярослава Ракицкого. Такое желание высказал сам президент.

В конце сезона-2023/2024 Шахтер и Ярослав Ракицкий договорились не продлевать соглашение. Футболист планировал искать себе новый клуб на правах свободного агента.

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Кто хочет подписать Ракицкого

В услугах бывшего игрока Шахтера заинтересована луганская Заря, пишет 24 канал со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

Президент "мужиков" заявил, что ему всегда нравился Ракицкий как футболист.

Я понимаю, что он уже в возрасте, но если у него будет желание и здоровье играть за Зарю - welcome. У нас не было таких предложений, но если он хочет поиграть в Заре – он шикарный игрок,

– сказал Евгений Геллер.

Напомним, что некоторое время в сети завирусились слухи, что Ярослав Ракицкий планирует приобрести ФСК Мариуполь.