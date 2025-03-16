"Это компромисс": тренер Ромы поставил ультиматум Довбику

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери рассказал о ситуации, которая сложилась с Артемом Довбыком. В частности он вспомнил, как поставил ему ультиматум.

Летом 2024 года Артем Довбык перешел из Жироны в Рому. За это время игрок не смог отличиться стабильностью в клубе.

Читайте также Не впечатлил руководство результативностью: Рома продаст Довбика летом

Какой ультиматум ставил Раньери

Тренер отметил, что заменил его в матче с Атлетиком, когда считал нужным. Он оставил Дибалу, поскольку он мог стать ориентиром для команды впереди, чего Довбик не мог сделать, пишет 24 канал со ссылкой на Clciomercato.

Я много от него ожидаю, но он должен отреагировать – показать, каким игроком он является. Я верю в него, но он должен верить в нас. Это компромисс. А если он сдастся, у меня будет 25 других игроков, с которыми можно играть,

– рассказал Клаудио Раньери.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбык сыграл в 37 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского голеадора 14 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Напомним, что контракт нападающего с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.