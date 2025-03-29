24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Александр Усик поделился своими мыслями относительно войны, пишет 24 канал со ссылкой на Yahoo Sports.

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Что сказал Усик о войне

Боксер отметил, что в Украине, наверное, нет никого, кто не потерял бы кого-то из-за войны, а также, что украинцы своей борьбой за свободу и независимость демонстрируют нежелание быть частью России.

Как отец, я всем сердцем понимаю боль матерей, которые теряют своих детей. Такого не должно происходить в современном мире. Вот почему мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы положить конец войне, но и для того, чтобы она никогда не повторилась. Крайне важно показать, что Украина – это не Россия,

– сказал Александр Усик.

Он также добавил, что Украина – это страна с 300-летней историей сопротивления Российской империи, независимо от того, какое название она имела в разные исторические периоды.

Напомним, что в последних двух боях Александр Усик победил Тайсона Фьюри решением судей.