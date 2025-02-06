Стартуем в Литве: календарь матчей молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2027

Молодежная сборная Украины U-21 получила календарь матчей квалификации на чемпионат Европы-2027. Соперниками "сине-желтых" будут четыре команды.

Команду Унаи Мельгосы ожидает насыщенный событиями 2025 год. Летом сборная Украины U-21 примет участие в чемпионате Европы-2025, а уже осенью начнется отбор на новое европейское первенство, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Когда Украина будет играть матчи отбора молодежного Евро-2027

6 февраля "сине-желтые" узнали соперников по группе H отбора на Евро-2027. Украинцы будут соревноваться с командами Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Расписание матчей сборной Украины U-21 опубликовали на официальной странице Украинской ассоциации футбола. Наша команда стартует в отборе выездным поединком против Литвы, который состоится в пятницу, 5 сентября. Групповой этап для Украины завершится домашним матчем с хорватами в октябре 2026 года. Всего запланировано восемь поединков.

Календарь матчей Украины U-21 в отборе ЧЕ-2027

5 сентября 2025 года. Литва – Украина

10 октября 2025 года. Украина – Венгрия

– Венгрия 14 октября 2025 г. Хорватия – Украина

13 октября 2025 г. Турция – Украина

27 марта 2026 года. Украина – Литва

– Литва 31 марта 2026 г. Венгрия – Украина

26 сентября 2026 г. Украина – Турция

– Турция 2 октября 2026 г. Украина – Хорватия

Матчи Украины в отборе на Евро-2024 / фото УАФ

Финальную часть молодежного Евро-2027 будут принимать две страны – Албания и Сербия. Кроме хозяев, еще 14 участников определятся по итогам квалификации. Путевки на ЧЕ-2027 получат девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф между восемью командами, которые завершили отбор на второй строчке.