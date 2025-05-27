Калинина разгромила экс-россиянку в первом круге Ролан Гаррос

Во Франции продолжается розыгрыш второго в сезоне турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос. Свой первый матч на соревнованиях провела украинская теннисистка Ангелина Калинина.

Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян (Армения) 2:0 (6:1, 6:2)

В первом круге Ролан Гаррос Ангелина Калинина встретилась с армянкой Элиной Аванесян. Предыдущая встреча теннисисток на Уимблдоне в прошлом году завершилась поражением украинки, пишет 24 Канал.

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Взяла реванш за поражение на Уимблдоне

В мировом рейтинге WTA Аванесян занимает 40 место. Поэтому в противостоянии с Калининой армянка была фавориткой.

Впрочем, украинская теннисистка сумела порадовать своих поклонников. Первый сет начался для Ангелины с проигранной подачи. После этого Калинина взяла шесть подряд геймов – 6:1.

В начале второго сета украинка вырвалась вперед – 3:0. Однако Аванесян сумела отыграть два гейма и сократить разрыв в счете. Затем Калинина взяла три следующих гейма и закрыла партию – 6:2.

Матч длился один час и 15 минут. Это была первая победа Калининой в противостоянии с Ананесян. Сейчас счет личных встреч составляет – 1:1.

Калинина вышла во второй раунд Ролан Гаррос, где в последний раз играла в 2021 году. Следующей соперницей бывшей первой ракетки Украины станет победительница матча между бельгийкой Элизе Мертенс и француженкой Луа Буассон.

Справка. Элина Аванесян ранее выступала под "нейтральным" флагом. В августе 2024 года экс-россиянка получила паспорт Армении и начала представлять эту страну на турнирах.

Отметим, что Ангелина Калинина стала четвертой украинкой, которая пробилась во второй круг Ролан Гаррос. Ранее это удалось Элине Свитолиной, Даяне Ястремской и Юлии Стародубцевой. К сожалению, Марта Костюк неожиданно уступила Саре Бейлек из Чехии и выбыла из борьбы за трофей.