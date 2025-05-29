Калинина разгромно уступила дебютантке Ролан Гаррос и вылетела с турнира

В четверг, 29 мая, состоялись матчи 1/32 финала турнира серии Grand Slam Ролан Гаррос. Последней среди украинок на этой стадии выступила Ангелина Калинина.

Ангелина Калинина – Лоис Буассон 0:2 (1:6, 2:6)

Во втором круге турнира соперницей Ангелины Калининой была француженка Лоис Буассон, которая занимает 361 место в рейтинге WTA. Для теннисисток это была третья очная встреча, пишет 24 Канал.

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Уступила сенсационной француженке

На старте Ролан Гаррос 22-летняя Буассон сенсационно выбила 24-ю ракетку мира Элизе Мертенс из Бельгии. Свою победную серию, которая составляла шесть матчей, француженка продлила в противостоянии с Калиноной.

В первом сете Буассон задала бешеный темп, взяв пять подряд геймов. Ангелина сумела отыграть лишь один гейм и уступила – 1:6.

Калинина начала второй сет с выигранного гейма. Однако экс-первой ракетке Украины не удалось переломить ход матча. Француженка снова выиграла пять подряд геймов и завершила партию со счетом 6:2 в свою пользу.

Матч длился один час и пять минут. Это поражение стало первым для Калининой в трех матчах против Буассон. Предыдущие две встречи теннисисток завершились в пользу украинки. Ангелина не сумела обновить личный рекорд на французском "мэйджоре", покинув турнир после второго круга.

Таким образом в третьем раунде Открытого чемпионата Франции сыграют три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. В пятницу, 30 мая, они проведут свои поединки 1/16 финала.