"Нахожусь в режиме ожидания": новая возлюбленная Путина сделала заявление о полном бане

Российская фигуристка Камила Валиева надеется вновь получить нейтральный статус и выступать на международных соревнованиях. В настоящее время спортсменка ожидает решения по своей апелляции.

20-летняя уроженка Казани уже отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В то же время ее возвращение на международную арену вновь оказалось под вопросом после решения Международного союза конькобежцев, пишет Sport-express.

Валиева ожидает решения по апелляции

Фигуристка заявила, что находится в режиме ожидания и хотела бы снова принять участие в международных соревнованиях.

По словам спортсменки, ее настроение менялось в зависимости от новостей о возможном возвращении. Валиева отметила, что в случае положительного решения для нее это станет возможностью вновь почувствовать атмосферу международных соревнований.

В то же время россиянка добавила, что ее планы на сезон не изменятся даже в случае отсутствия допуска к международным турнирам.

ISU отозвал допуск россиянки

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за положительной допинг-пробы, которую спортсменка сдала накануне Олимпиады-2022. Срок ее наказания истек 25 декабря 2025 года.

После этого Валиева получила нейтральный статус и могла претендовать на участие в международных соревнованиях. Однако 5 сентября 2026 года ISU отозвал ее допуск.

Причиной стали действия россиянки за пределами спортивной арены. В частности, в феврале 2024 года она присутствовала на открытии "Игр будущего" в Казани, где находилась на трибуне рядом с Владимиром Путиным. Также Валиева публично поддерживала российские инициативы, в частности законопроект о наказании за поиск "экстремистских" материалов в интернете.

Напомним, недавно российская фигуристка расплакалась после неудачного возвращения на лед.