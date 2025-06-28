У олимпийской чемпионки Камиллы Херрем диагностировали рак

У гандболистки Камиллы Геррем обнаружили тяжелое заболевание. Три недели назад спортсменка прошла обследование в больнице.

У норвежской гандболистки Камиллы Херрем диагностировали рак молочной железы. Спортсменка готовится к лечению, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Херрем.

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У гандболистки обнаружили рак

Спортсменка рассказала, что три с половиной недели назад она нащупала в груди уплотнение размером с горошину и подумала, что ей стоит пройти обследование.

На прошлой неделе мне сделали УЗИ и маммографию, а потом мне позвонили из больницы, чтобы узнать, могу ли я прийти, и сказали, что это рак молочной железы. Это до сих пор шокирует, и я не чувствую, что это реальность. Завтра я начинаю химиотерапию. Мои мысли автоматически сейчас о худшем, но я должна пытаться взять себя в руки и мыслить позитивно,

– сказала Камилла Херрем.

Справка. Гандболистка была лидером сборной Норвегии по гандболу. Она завершила карьеру в апреле 2024 года.

Отметим, что в составе сборной Норвегии она дважды становилась олимпийской чемпионкой, а также была трехкратной чемпионкой мира.