Драма в Кубке Украины: футзальный клуб из Ровно остался без президента, но вышел в финал

Футзальный клуб Кардинал-Авангард стал первым финалистом Кубка Украины. В 1/2 команда из Ровно победила хмельницкий Сокол со счетом 3:2.

В киевском Дворце спорта состоялся первый полуфинал Кубка Украины по футзалу – между собой сошлись четвертая и пятая команды Экстралиги. За день до матча ровенский Кардинал-Авангард остался без своего президента Владимира Валявки, который решил покинуть клуб, передает 24 Канал.

Смотрите также Арбитры из Украины не пожали руку россиянину – на них пожаловались в УЕФА

Как проходил матч?

Ровенчане со старта завладели инициативой и уже на 2-й минуте матча Александр Басич прямым ударом с угла площадки застал врасплох голкипера Сокола Сергея Шевченко. После перерыва Дмитрий Дяченко реализовал пенальти и удвоил преимущество Кардинала, а вскоре третий гол забил Сергей Кравчук.

Все на что смогли игроки хмельницкого клуба – сократить отставание в счете до минимума. Два гол забил Кирилл-Илья Бабак.

Сокол – Кардинал-Авангард: обзор матча от Megogo

Почему Кардинал-Авангард остался без президента?

За день до кубкового матча глава ровенского клуба Владимир Валявка сообщил, что решил прекратить исполнять обязанности президента футзального клуба Кардинал Авангард.

Ранее ровенчане были недовольны судейством в четвертьфинальном матче против Альянса и даже были готовы бойкотировать Финал четырех.

Понимаю, что моя личная принципиальная позиция по уже наболевшей проблеме качества работы арбитров в украинском футзале – может не совпадать с желанием болельщиков увидеть любимую команду в Финале четырех Кубка Украины. А также с интересами игроков нашей команды, которые приложили немалые усилия, чтобы несмотря на сопротивление со стороны третьих сил – по спортивному принципу попасть в полуфинал турнира,

– передает слова Валявки официальный сайт Кардинала.

Что известно о Финале четырех Кубка Украины по футзалу?