Экс-первая ракетка мира родила третьего ребенка за четыре года: волшебное фото

Известная теннисистка Каролин Возняцки с 2019 года состоит в браке с бывшим баскетболистом НБА Дэвидом Ли. Накануне у звездной спортивной пары произошло знаменательное событие.

Они в третий раз стали родителями. У них родился сын, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети датской теннисистки.

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Что известно о пополнении в звездной спортивной семье?

Бывшая первая ракетка мира выложила пост в инстаграме. В нем она опубликовала фото всех своих детей и сообщила, что у нее и малыша все хорошо. Мальчика решили назвать Макс.

Макс Возняцки Ли родился 26 июля 2025 года! Мама и ребенок здоровы, а наша семья очень счастлива,

– написала Каролин.



Дети Возняцки и Ли / Фото из соцсетей теннисистки

Отметим, что муж Каролин Возняцки 12 сезонов провел в НБА. Он становился чемпионом лиги в составе Голден Стейт Уорриорз. У пары уже было двое детей: дочь Оливия (4 года) и сын Джеймс (2 года).

К слову. Родив первого сына датская теннисистка вернулась в Тур в августе 2023 года. После камбека она доходила до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на US Open дважды пробивалась в четвертый круг. В сентябре 2024 года Каролин снова взяла паузу в спорте.

Ранее 24 Канал рассказывал, что известно о дочери Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Она уже проявляет интерес к футболу и теннису.