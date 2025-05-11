Карпаты обошли Полесье в битве за еврокубки, обыграв Александрию

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 28-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2024/2025. В нем Карпаты дома принимали Александрию.

Карпаты – Александрия 2:1

Голы: Краснопир, 80 (П), Чачуа, 90+5 – Кампуш, 10

Удаление: Калюжный, 90+1

Борьба за путевку в еврокубки продолжается, ведь Полесье сыграло вничью с Динамо, а Кривбасс неожиданно уступил Колосу. Поэтому Карпаты должны были обыгрывать дома Александрия, чтобы выйти на чистое 4 место, сообщает 24 канал.

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Первый тайм за Александрией

Александрия гонится за Динамо в борьбе за чемпионство, а Карпаты мечтают о попадании в еврокубки сразу после возвращения в элитный дивизион страны. Поэтому обе команды пытались одержать победу.

Фортуна повернулась лицом к Александрии. Уже на 10-й минуте матча Мигель Кампуш открыл счет матча в пользу "горожан".

Меньше, чем за 10 минут Карпаты сумели отыграться, но удача сегодня явно не была на стороне "львов". Автогол Кампуша был отменен из-за офсайда у игроков Карпат после проверки VAR.

Львовяне продолжили давить на Александрию. Однако подопечные Руслана Ротаня удачно отбивались и пытались ловить команду Владислава Лупашко на контратаках.

"Львы" вырвали победу

Карпаты продолжали нагнетать, а Александрия вроде бы сознательно отдала мяч соперникам. "Горожане" играли на отбой, пытаясь сохранить счет.

На 80-й минуте "львы" смогли забить усилиями Краснопира, который реализовал пенальти. В компенсированное арбитром время Иван Калюжный получил красную карточку.

Амбросий Чачуа стал героем игры, забив победный мяч "львов" на 95-й минуте противостояния. В итоге матч чемпионата Украины завершился победой Карпат со счетом 2:1.

В итоге Александрия отстает от Динамо на пять пунктов за несколько туров до конца УПЛ. Карпаты расположились на 4 месте, обогнав Полесье на два очка и имеют шансы попасть в еврокубки в следующем сезоне.

Видеообзор матча Карпаты – Александрия: