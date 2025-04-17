Львовское дерби в УПЛ: кто фаворитом в принципиальном матче между Карпатами и Рухом

Карпаты ударно начали 2025 год и нацелились на попадание в еврокубки. Помехой на этом пути могут стать соседи по городу.

В эти выходные в чемпионате Украины 2024-2025 пройдут матчи 25 тура. Одним из самых интересных поединков уикенда станет львовское дерби между Карпатами и Рухом, сообщает 24 Канал. Встреча начнется в субботу, 19 апреля, в 13:00 по киевскому времени.

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"Львы" мечтают о Европе

В этом сезоне Карпаты и Рух впервые сыграли друг с другом благодаря возвращению "зелено-белых" в УПЛ. Более того даже дважды! В чемпионате торжествовали подопечные Лупашко 1:0, тогда как в 1/8 финала Кубка с аналогичным счетом победил уже Рух.

Теперь же нас ожидает последнее львовское дерби этого сезона. Рух уже потерял всякую турнирную мотивацию, ведь занимает 10 место в таблице. Расстояние в восемь баллов от зоны переходных матчей позволяет львовянам комфортно себя чувствовать.

А вот Карпаты ворвались в борьбу за путевку в Лигу конференций. "Зелено-белые" сейчас идут на пятой строчке, отставая от Полесья на 5 баллов. При условии победы в Кубке Динамо или Шахтера именно четвертое место в УПЛ получит билет в еврокубки.

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Прогноз Favbet

В отчетной игре фаворитом считаются Карпаты. Победа номинальных хозяев оценивается в 2,04, тогда как Руха – в 3,00. Коэффициент на ничью составляет 3,45 согласно котировкам Favbet.

При этом эксперты не ожидают результативной встречи. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,29, тогда как на ТМ2,5 – 1,62. Вероятность того, что обе команды отметятся голом, равна 2,05.

Особенно интересно, что зимой команды провели серьезный обмен игроками. С Руха в Карпаты перебрались Краснопир, Сыч, Федор и Квасниця, тогда как в обратном направлении последовали Рябов и Тлумак.