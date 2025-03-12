Шахтер вырвал победу у Карпат, пропустив уже на первой минуте

В среду, 12 марта, львовские Карпаты провели товарищескую игру против донецкого Шахтера. Владислав Лупашко и Марино Пушич дали шанс сыграть тем, кто получает меньше игровой практики в официальных матчах.

Карпаты – Шахтер 1:2

Голы: Подлепенец, 1 – Глущенко, 12, Элиас, 82

Это была вторая игра за последние два одни между Карпатами и Шахтером. 11 марта команды расписали нулевую ничью в рамках 21-го тура УПЛ-2024/2025, пишет 24 Канал.

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Быстрый гол от "львов"

Уже на первой минуте Пидлепенец вывел львовян вперед 1:0.

Через 10 минут "горняки" сравняли цифры на табло 1:1 после розыгрыша углового. Голом в составе донецкого клуба отметился Глущенко.

В течение первого тайма обе команды имели еще свои моменты, но ни один из них не превратился во взятие ворот.

По ходу поединка Владислав Лупашко и Марино Пушич сделали немалое количество замен, дав поиграть всем присутствующим.

"Горняки" одержали победу

На 82-й минуте Элиас вывел Шахтер вперед, установив окончательный счет товарищеской встречи 1:2.

Оба тренера получили дополнительную информацию о своих футболистах. Также в составе "львов" дебютировал последний новичок Фабиано, о трансфере которого объявили только перед этим товарищеским матчем.

Теперь в чемпионате наступает пауза, которая вызвана матчами национальных сборных. В составах Карпат и Шахтера есть игроки, которых вызвал Сергей Ребров на поединки Лиги наций против Бельгии (20-го и 23-го марта).

УПЛ вернется аж 28 марта 22-м туром, в котором Шахтер сыграет на выезде против Оболони (29 марта), а Карпаты примут Черноморец (30 марта).