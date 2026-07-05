Почему Мбаппе называют "диктатором": тренер французов раскрыл правду

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам публично ответил на упреки относительно роли Килиана Мбаппе в команде. Тренер объяснил, почему капитан пользуется бесспорным авторитетом.

В последние недели имя Килиана Мбаппе регулярно оказывается в центре внимания из-за его поведения и лидерских качеств. На фоне новой волны критики Дидье Дешам решил лично высказаться о капитане французской сборной, пишет L'Equipe.

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Какую роль Мбаппе играет в сборной Франции?

После вопроса журналистов о том, стал ли Килиан Мбаппе более зрелым в роли капитана, главный тренер сборной Франции категорически отверг распространенные обвинения в адрес своего лидера.

По словам Дидье Дешама, образ футболиста как человека, единолично руководящего командой, не имеет ничего общего с реальностью.

Вы изображаете его как диктатора, но этот образ Килиана совершенно не соответствует действительности. С первого дня сборов у него был правильный настрой. Когда он говорит, то говорит от имени всей команды,

– подчеркнул наставник.

Французский тренер также рассказал, что Мбаппе регулярно обращается к нему с вопросами, касающимися других футболистов, а не собственных интересов.

Дешам отметил, что капитан помогает поддерживать коммуникацию внутри коллектива, а его авторитет основан не на давлении, а на доверии партнеров. По словам тренера, именно поэтому игроки охотно прислушиваются к своему лидеру.

Наставник сборной Франции подчеркнул, что решение сделать Мбаппе капитаном было его собственным и он не жалеет об этом выборе.

Дешам подчеркнул, что если футболист берет на себя ответственность за других, то это свидетельствует о его зрелости и готовности работать на благо всей команды.

Он делится со мной проблемами игроков, которые даже не касаются его самого. Все идут за ним. Это замечательная команда, и именно я выбрал его капитаном,

– заявил Дешам.

Почему Мбаппе называют "диктатором"?

Нападающего называют "диктатором" из-за вирусного интернет-мема, который закрепился из-за якобы авторитарного контроля Мбаппе над сборной.

Подобные характеристики начали появляться после того, как Килиан стал ключевой фигурой как в национальной сборной Франции, так и на клубном уровне. Часть болельщиков и СМИ считает, что форвард оказывает слишком большое влияние на жизнь команды и принятие отдельных решений.

В последнее время эти разговоры усилились из-за ряда резонансных эпизодов с участием француза на чемпионате мира: его эмоциональное празднование победы, словесные перепалки с соперниками и конфликт после финального свистка матча с Парагваем.

Кроме того, Мбаппе попросил арбитра передать капитанскую повязку во время своей замены и руководил работниками стадиона, которые в перерыве матча убирали воду с поля.