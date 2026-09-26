Шок для Франции: лидер команды больше не сыграет за сборную из-за травмы

Дебютный официальный матч Зинедина Зидана во главе сборной Франции был омрачен событием, произошедшим на 59-й минуте игры. Тренер был вынужден заменить главную звезду команды Килиана Мбаппе.

Автор единственного гола в матче с Турцией не смог продолжить выступление из-за травмы. Диагноз врачей шокировал тренерский штаб, пишет 24 Канал.

Мбаппе выбыл на весь сбор

Травма главной звезды сборной Франции произошла буквально на ровном месте: нападающий почувствовал дискомфорт сразу после забитого мяча. Килиан хромал и держался за левое колено. Вместо него на поле вышел Майкл Олизе.

Впоследствии медицинский штаб "Ле Бльо" официально сообщил, что Мбаппе получил травму сухожилия в области колена. Это не позволит ему больше выйти на поле во время длительного осеннего сбора национальной команды.

Для Зидана, несмотря на традиционно близкую к идеальной глубину состава, потеря Килиана болезненна. Ведь Турция была лишь разминкой в группе: дальше у французов два матча с Бельгией, между которыми предстоит противостояние с Италией. Наличие Мбаппе, который в 9 матчах сезона уже забил 9 голов, при таком уровне соперников было бы, мягко говоря, не лишним.

Моуринью занервничал

Врачи сборной Франции не уточнили, сколько именно времени понадобится Килиану Мбаппе на восстановление. Поэтому, кроме Зидана, головной боли прибавилось еще у одного именитого наставника – тренера "Реала" Жозе Моуринью, который с ужасом смотрит на календарь команды.

Сразу после международного перерыва, уже 10 октября, мадридцев ждет матч Ла Лиги с "Вильярреалом", с чего – выезд в Рим на матч Лиги чемпионов против "Ромы", внутреннее противостояние с "Севильей" и домашняя игра в еврокубках с "Лейпцигом". Четыре матча – всего за 11 дней. Без Мбаппе этот марафон пройти будет гораздо сложнее.