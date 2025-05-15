Мбаппе установил очередной абсолютный рекорд в Реале
- Килиан Мбаппе установил новый рекорд в Реале, забив 39 голов в сезоне, превзойдя достижение Ивана Саморано.
- Мбаппе перешел в Реал летом 2024 года как свободный агент из ПСЖ и забил 39 голов в 53 матчах.
- В сезоне-2024/2025 у Мбаппе также есть 4 результативные передачи, и Реал имеет еще два матча в текущем сезоне.
Французский футболист Килиан Мбаппе продолжает зажигать в мадридском Реале. Нападающий снова установил абсолютный рекорд в клубе.
Килиан стал игроком "Королевского клуба" летом 2024 года. Он перешел из ПСЖ на правах свободного агента.
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Новый рекорд Мбаппе
На счету француза сейчас 39 забитых мячей, что помогло ему превзойти достижение легендарного футболиста Ивана Саморано – 37 голов в сезоне-1992/1993, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.
Для преодоления отметки в 39 голов Мбаппе понадобилось 53 матча, тогда, как Саморано забил 37 в 45 поединках.
Справка. В сезоне-2024/2025 Килиан Мбаппе сыграл 53 матча за Реал, в которых забил 39 голов и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, что в текущем сезоне у "сливочных" запланированы еще два матча – против Севильи и Реал Сосьедада.