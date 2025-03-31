Неудержимый Мбаппе: топ-10 лучших голов французского нападающего

Килиан Мбаппе на сегодня является одной из главных звезд в мировом футболе. Фантастический француз демонстрирует игру на топовом уровне и забивает немалое количество голов.

За свою карьеру 26-летний форвард уже пересек отметку в 500 результативных действий. 24 канал предлагает Вам посмотреть десять лучших голов французского нападающего Реала.

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Десять лучших голов в карьере Мбаппе

Десятку лучших голов Килиана Мбаппе открывает взятие ворот в матче против Реала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/202. Звездный француз обыграл почти всю защиту "сливочных" и эффектно пробил Тибо Куртуа.

Гол Мбаппе в ворота Реала: смотрите видео

Почетное девятое место занимает забитый мяч Килиана Мбаппе в ворота Лейпцига в третьем туре Лиги чемпионов-2021/2022. Звездный француз в шикарном стиле отправил спортивный снаряд в ворота "быков".

Гол Мбаппе в ворота Лейпцига: смотрите видео

На восьмой строчке расположился гол Килиана Мбаппе в первой четвертьфинальной игре против Баварии в Лиге чемпионов-2020/2021. Французский форвард прекрасно пробил между ног защитника – ворота был бессилен.

Гол Мбаппе в ворота Баварии: смотрите видео

Седьмую позицию в десятке лучших голов Киллиана Мбаппе занимает забитый мяч в ворота Ювентуса в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов-2022/2023. Француз получил отличную передачу от партнера и сильным ударом пошил голкипера.

Гол Мбаппе в ворота Ювентуса: смотрите видео

Шестое место занимает гол Килиана Мбаппе в ворота Брюгге в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022. Звездный форвард удачно обыгрался с партнерами и "расстрелял" голкипера.

Гол Мбаппе в ворота Брюгге: смотрите видео

Пятерку лучших голов Килиана Мбаппе открывает эффектное взятие ворот в финале чемпионата мира 2022 года против Аргентины. Игра между "Ле Бле" и "альбиселесте" выдалась напряженной.

Тогда Мбаппе записал на свой счет хет-трик. Самым ярким голом француза стал его второй забитый мяч. Килиан эффектно пробил слета и не оставил шансов Эмилиано Мартинесу.

Гол Мбаппе в ворота Аргентины: смотрите видео

На четвертом месте расположился роскошный гол Килиана Мбаппе в ворота Сельты в матче 10-го тура Ла Лиги-2024/2025. Звездный нападающий Реала мощным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в игре.

Гол Мбаппе в ворота Сельты: смотрите видео

Тройку открывает гол Килиана Мбаппе в ворота Манчестер Сити во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025. После эффектной комбинации француз положил на газон Йошко Гвардиола и роскошно прошил Эдерсона.

Гол Мбаппе в ворота Манчестер Сити: смотрите видео

На втором месте расположился забитый мяч Килиана Мбаппе в ворота Севильи в 18-м туре Ла Лиги-2024/2025. Французский нападающий мощно пробил из-за пределов штрафной площадки и отметился бешеным голом.

Гол Мбаппе в ворота Севильи: смотрите видео

Первое место досталось эффектному голу Килиана Мбаппе в матче против Леганеса в 29-м туре Ла Лиги-2024/2025. Звездный француз положил мяч волшебным ударом со штрафного и одержал победу для Реала – 3:2.

Гол Мбаппе в ворота Леганеса: смотрите видео

Напомним, что Килиан Мбаппе в текущем сезоне сыграл в 45 матчах за Реал в официальных турнирах. На счету французского форварда "сливочных" 33 забитых мячей и 4 результативные передачи.