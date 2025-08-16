Последние несколько сезонов в Саудовской Аравии происходит настоящий футбольный бум. Накануне местный чемпионат пополнился еще одним звездным футболистом.

Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман стал игроком Аль-Насра. Он подписал контракт до 30 июня 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу саудовского клуба.

Читайте также Забарный провел первый разговор с россиянином Сафоновым: какой результат

Что известно о трансфере Комана?

Условия трансфера стороны не объявили. Однако, по информации многих инсайдеров, стоимость перехода составила от 25 до 30 миллионов евро.

Отметим, что француз выступал за Баварию с 2015 года. В составе мюнхенцев он добыл 21 трофей, в частности, триумфовал в Лиге чемпионов-2019/2020, где забил победный гол в финальном матче против ПСЖ (1:0).

Как Аль-Наср презентовал Комана: смотрите видео

К слову. В прошлом сезоне Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне. В них он забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что летом контракт с Аль-Насром продлил звездный Криштиану Роналду. Он подписал соглашение с космическими финансовыми условиями.