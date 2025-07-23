Россияне на войне убили сына легендарного велогонщика: на фронте погиб потомок чемпиона Европы
- В войне погиб Кирилл Винокуров, сын известного украинского велогонщика Андрея Винокурова, во время выполнения боевого задания в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.
- Кирилл присоединился в ряды Вооруженных сил Украины после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, оставив маленькую дочь.
- Кирилл Винокуров родился в Харькове в семье велогонщика, который является чемпионом Европы, призером континентальных соревнований и участником Олимпийских игр.
На фронте погиб украинский воин и велоспортсмен Кирилл Винокуров. Он является сыном одного из самых титулованных велогонщиков страны.
Жизнь Кирилла оборвалась во время выполнения боевого задания в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. У него осталась маленькая дочь, пишет 24 Канал со ссылкой на Велосипедный спорт Украины.
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Что известно о Кирилле Винокурове?
Кирилл Винокуров родился в Харькове в семье выдающегося украинского велогонщика Андрея Винокурова, чемпиона Европы в возрастной категории до 23 лет, многократного призера континентальных соревнований среди взрослых, победителя Кубка мира и участника Олимпийских игр.
Начало полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года застало Винокурова-старшего в родном Харькове. Впоследствии он признался, что уже в первые дни войны стало очевидно, что перед ним не "спецоперация", а целенаправленная попытка уничтожения украинского народа.
Впрочем, на борьбу с агрессором стал не только отец. Вслед за ним добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины пошел и Кирилл. Он присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде, которая воюет на самых опасных участках фронта. Во время одного из боевых заданий Кирилл погиб.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Кирилла Винокурова. Вечная память!