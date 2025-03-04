Тренера Ромы оштрафовали после последнего матча: в чем причина

Главного тренера Ромы Клаудио Раньери оштрафовали на солидную сумму. Все из-за высказываний в сторону арбитра.

13 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Рома встретилась с Порту. Тогда команды расписали боевую ничью со счетом 1:1.

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Почему оштрафовали Раньери

Тренер был недоволен некоторыми решениями рефери, о чем он и высказал ему уже после матча.

Раньери не согласился с удалением полузащитника Бриана Кристанте и говорил, что ждал несправедливых решений, которые помогут сопернику.

Из-за этого наставник получил штраф в размере 20 тысяч евро. Также УЕФА оштрафовала и саму команду на 11 тысяч евро из-за неподобающего поведения футболистов римского клуба.

Напомним, что во втором матче Рома с минимальным счетом одержала победу над Порту (3:2) и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.