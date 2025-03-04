Тренера Ромы оштрафовали после последнего матча: в чем причина
Главного тренера Ромы Клаудио Раньери оштрафовали на солидную сумму. Все из-за высказываний в сторону арбитра.
13 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Рома встретилась с Порту. Тогда команды расписали боевую ничью со счетом 1:1.
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Почему оштрафовали Раньери
Тренер был недоволен некоторыми решениями рефери, о чем он и высказал ему уже после матча.
Раньери не согласился с удалением полузащитника Бриана Кристанте и говорил, что ждал несправедливых решений, которые помогут сопернику.
Из-за этого наставник получил штраф в размере 20 тысяч евро. Также УЕФА оштрафовала и саму команду на 11 тысяч евро из-за неподобающего поведения футболистов римского клуба.
Напомним, что во втором матче Рома с минимальным счетом одержала победу над Порту (3:2) и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.