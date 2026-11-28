28 ноября 2015 года Владимир Кличко сенсационно проиграл Тайсону Фьюри, положив конец своему многолетнему доминированию в тяжелом весе. Рассказываем, как это поражение изменило расклад сил в мировом боксе, повлияло на судьбу чемпионских поясов и, в конечном итоге, проложило путь к триумфу Александра Усика.

11 лет назад, 28 ноября 2015 года, произошла одна из самых громких сенсаций XXI века в тяжелом весе. Украинский боксер Владимир Кличко неожиданно уступил Тайсону Фьюри, в победу которого мало кто верил.

"Цыганский король" потряс мир бокса, отобрав у украинца чемпионские титулы WBO, IBF, WBA, IBO и пояс журнала The Ring. Именно этот поединок положил конец многолетнему доминированию Кличко и определил будущее дивизиона, новым королем которого впоследствии стал Александр Усик.

Как Фьюри остановил Кличко

До встречи с Кличко британский боксер еще не имел опыта противостояния с соперниками такого уровня, а одним из самых известных его оппонентов был Дерек Чисора. Вот тот самый Чисора, который плюнул в лицо Владимиру перед боем против Виталия Кличко, а недавно отличился серией резких заявлений о Усике.

Поведение Тайсона накануне поединка в Дюссельдорфе скорее укрепляло уверенность в том, что Кличко разрушит чемпионские амбиции еще одного претендента. По масштабу провокаций Фьюри мог потягаться даже с Дэвидом Хэем – британцем, которого украинец победил в объединительном бою и который в свое время ходил в футболке с изображением отрубленных голов братьев Кличко.

Тайсон же появился на одной из пресс-конференций в костюме Бэтмена, а подготовку к самому важному на тот момент поединку в своей карьере описывал как сплошное развлечение. Кличко не терпел поражений с 2004 года, а в течение своего второго чемпионского правления провел 18 успешных защит титула подряд. Период доминирования Владимира стал одним из самых длительных в истории тяжелого веса. Поэтому громкие обещания Фьюри воспринимались не более чем как пустая болтовня.



Тайсон Фьюри и Владимир Кличко / Фото Getty Images

Однако на ринге британец сумел озадачить чемпиона благодаря своей мобильности, постоянным движениям головой и смене стоек. Владимир уступал раунд за раундом, так и не сумев найти противодействие тактике, которую для Тайсона разработал его тренер Питер Фьюри. Именно этот специалист в 2026 году готовил Рико Верховена к поединку с Усиком, победа украинца в котором вызвала немало споров.

С каждым раундом все более заметной становилась разница в возрасте между 39-летним Кличко и его на 12 лет более молодым соперником. В итоге Фьюри одержал победу единогласным решением судей. Контракт на первый поединок предусматривал реванш, к которому оба боксера даже начали подготовку.

Впрочем, повторная встреча так и не состоялась. Сначала британец отложил ее из-за травмы, а впоследствии оказался в эпицентре допингового скандала и столкнулся с проблемами психического здоровья. Фьюри отказался от чемпионских поясов и впервые объявил о завершении карьеры. Именно победа над Кличко и последующие решения британца коренным образом изменили расклад сил в дивизионе.

Как поражение Кличко изменило ситуацию в тяжелом весе

После триумфа Фьюри в Великобритании надеялись, что именно Тайсон станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в эпоху четырех поясов. Для этого ему оставалось завоевать титул WBC, принадлежавший американцу Деонтею Уайлдеру. Вместо этого британец потерял свои чемпионские пояса, открыв путь к вершине сразу нескольким боксерам.

Первым Фьюри лишился титула IBF – организация лишила его пояса из-за намерения провести реванш с Кличко вместо обязательной защиты. В начале 2016 года вакантный титул завоевал американец Чарльз Мартин, победивший украинца Вячеслава Глазкова. Последний не смог продолжить поединок из-за травмы. Впрочем, уже во время первой защиты Мартин уступил перспективному на тот момент Энтони Джошуа.



Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото Getty Images

В конце 2016 года поясом WBO завладел новозеландец Джозеф Паркер, который одолел Энди Руиса. Судьба вакантного титула WBA решилась в апреле 2017 года в поединке между Кличко и Джошуа. На кону также стоял пояс IBF, которым уже владел британец. Зрелищное противостояние завершилось победой "Эй-Джея", а Владимир после второй подряд неудачи завершил профессиональную карьеру.

В 2018 году Джошуа победил Паркера и объединил титулы WBO, WBA и IBF. Правда, в следующем году он сенсационно уступил Энди Руису, но вернул все пояса в реванше. На 2018 год пришлось и возвращение Фьюри. Британец провел серию поединков против Деонтея Уайлдера, во втором из которых в 2020 году отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Таким образом, все четыре самых престижных пояса в тяжелом весе оказались в руках двух британцев. Ожидалось, что именно их противостояние определит первого абсолютного чемпиона дивизиона. Однако эти планы разрушил другой украинский боксер.

От эпохи Кличко до доминирования Усика

В 2021 году Александр Усик победил Джошуа и отобрал у него три чемпионских пояса, а уже в следующем году подтвердил свое превосходство в реванше. В 2024 году украинец одолел и Фьюри, стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ранее он добился такого же достижения в крузервейте.



Александр Усик выходит на ринг перед первым боем против Тайсона Фьюри / Фото Getty Images

Впоследствии Александр еще раз победил Тайсона, а в 2025 году одолел Даниэля Дюбуа, вернув утраченный титул IBF и в третий раз в своей карьере став абсолютным чемпионом мира. Что касается долгожданного противостояния Фьюри и Джошуа, то оно запланировано лишь на 11 декабря 2026 года.

Впрочем, исторического статуса, который мог бы иметь этот поединок еще несколько лет назад, он уже не будет иметь. В июне 2026 года Усик отказался от остальных своих чемпионских титулов в тяжелом весе, а впоследствии объявил о намерении вернуться в крузервейт.

Символично, что спустя более десятилетия после поражения Кличко дивизион вновь остался без своего многолетнего лидера, и вновь им был украинец. Теперь тяжелый вес ждет очередное перераспределение сил, подобное тому, которое в свое время началось с сенсационной победы Фьюри в Дюссельдорфе.