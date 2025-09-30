Владимир Кличко принял решение относительно своего будущего в боксе. Украинец выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing.

Однако на место во главе мировой боксерской организации претендует не только Владимир Кличко. 24 канал рассказывает о том, что известно о соперниках украинца на выборах президента World Boxing.

Кто среди соперников Кличко?

Борис ван дер Уорст возглавлял World Boxing с ноября 2023 года. Однако чиновник решил не баллотироваться на второй срок и покинет пост главы мировой боксерской организации.

Что такое World Boxing? World Boxing – это международная федерация олимпийского бокса, которая была создана в 2023 году с целью регулировать любительский бокс и сохранить его статус как олимпийского вида спорта. Федерация бокса Украины является частью организации.

Выборы президента World Boxing состоятся в ноябре 2025 года. На должность, которую занимает голландец ван дер Ворст претендуют Владимир Кличко, президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и глава Федерации бокса Греции Харис Мариолис.

Геннадий Головкин

Геннадий Головкин / Фото из инстаграма чиновника

Геннадий Головкин в прошлом был профессиональным боксером и выступал в среднем весе. За свою карьеру казахстанец провел 45 боев – 42 победы (37 нокаутом), 1 ничья и 2 поражения.

Головкин был чемпионом мира по версии WBA, IBF и WBC. Теперь бывший боксер возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана – начал работать с 26 февраля 2024 года.

Экс-чемпион мира за свою карьеру в профессиональном ринге попадал в различные скандалы. Один из самых громких произошел перед реваншем против Сауля Канело Альвареса.

Первый бой Головкин – Канело состоялся в 2017 году и завершился ничьей. Хотя фанаты, эксперты и сам Геннадий считали, что казахстанец победил мексиканского боксера.

Первый бой Головкин – Канело: смотрите видео

5 мая 2018 года должен был состояться реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По информации ESPN, накануне поединка у Канело обнаружили запрещенное вещество в организме – кленбутерол.

Головкин обвинил Альвареса в том, что он мошенник. Казахстанский боксер не верил в версию Канело, который объяснил, что допинг мог попасть в его организм через загрязненное мясо в Мексике.

В итоге бой состоялся в сентябре. Сауль Альварес победил Геннадия Головкина в 12-раундовом поединке – раздельное решение судей.

Реванш Головкин – Альварес: смотрите видео

В 2022 году Головкин подал в суд на Golden Boy Promotions, требуя 3 миллиона из-за реванша против Альвареса. Казахстанец заявил, что ему не выплатили часть прибыли, но организация отказалась от выплаты.

В сентябре 2023 года суд получил документы, что стороны пришли к компромиссу. Получил ли Головкин выплату от промоутерской компании, или нет – неизвестно, детали сделки остаются конфиденциальными.

Отметим, что Геннадий Головкин в интервью Seconds Out высказывался о войне России с Украиной. Президент НОК Казахстана назвал полномасштабное вторжение трагедией, но отказался называть виновника.

Если бы кто-то был конкретно виноват, то, видимо, точно понес бы ответственность. Мне трудно сказать. Не мне думать об этом. Я не политолог, чтобы обсуждать такие глобальные вопросы. Но однозначно это не один человек,

– сказал Головкин.

Харис Мариолис

Харис Мариолис / Фото из открытых источников

Харис Мариолис возглавил Федерацию бокса Греции 14 сентября 2024 года. По информации Mykonos Tyker, чиновник был единственными кандидатом поэтому набрал 100 процентов голосов и был избран на руководящую должность.

Президент федерации бокса Греции неоднократно выступал с заявлениями о прозрачности. Мариолис также говорил о борьбе с допингом и развитие бокса, особенно в родной стране.

Отметим, что о Мариолисе мало что известно. Громких скандалов с участием главы федерации бокса Греции не было.

Как Кличко решил стать президентом World Boxing?