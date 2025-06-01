Определились все участники клубного ЧМ-2025: в турнире сыграют команды четырех украинцев
- Клубный чемпионат мира-2025 по футболу состоится в США, впервые в новом формате с 32 командами.
- Команды четырех украинцев, включая Лос-Анджелес с Артемом Смоляковым, получили места на турнире.
- Группы турнира уже определены, а финал пройдет в Нью-Йорке на MetLife Stadium 14 июля 2025 года.
Летом 2025 года на стадионах США состоится клубный чемпионат мира по футболу. Впервые турнир будет проходить в новом формате с участием 32 команд шести конфедераций.
В ночь на 1 июня состоялся матч плей-офф за последнюю путевку на клубный чемпионат мира-2025. Победителя определили представитель американского МЛС Лос-Анджелес и мексиканская Америка, пишет 24 Канал.
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Команды четырех украинцев попали на клубный ЧМ-2025
Эти команды получили шанс благодаря исключению мексиканского Леона, который не соответствовал критериям ФИФА. Победу в поединке одержал Лос-Анджелес (2:1). Американцы забили свои голы на 89 и 115 минутах, после точных ударов Жезуса и Дениса Буанги. У мексиканцев с пенальти отличился Родригес (69 минута).
Украинский легионер Лос-Анджелеса Артем Смоляков весь матч провел на скамейке запасных. Его клуб присоединится к квартету D клубного чемпионата мира.
Отметим, что в ЧМ-2025 примут участие еще три команды, в которых выступают украинцы: Бенфика (Анатолий Трубин), Реал (Андрей Лунин) и Челси (Михаил Мудрик).
Состав групп клубного чемпионата мира-2025
- Группа A: Аль-Ахли, Интер Майами, Палмейрас, Порту
- Группа B: Атлетико, Ботафогу, ПСЖ, Саундерс
- Группа C: Окленд, Бавария, Бенфика, Бока Жуниорс
- Группа D: Челси, Эсперанс, Фламенгу, Лос-Анджелес
- Группа E: Интер, Монтеррей, Ривер Плейт, Урава Редс
- Группа F: Боруссия, Флуминенсе, Мамелоди Сандаунз, Ульсан Хьонде
- Группа G: Аль-Айн, Ювентсус, Манчестер Сити, Видад
- Группа H: Аль-Хиляль, Реал, Пачука, РБ Зальцбург
Клубный чемпионат мира-2025 стартует 13 июня. Турнир продлится до 14 июля. Финал состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium.