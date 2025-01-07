Денис Беринчик возвращается на ринг: украинец сойдется с непобедимым американцем в Нью-Йорке

Известный украинский боксер проведет свою первую защиту пояса WBA в легком весе. Оппонентом Беринчика станет амбициозный и относительно молодой боксер из США.

В конце декабря Александр Усик второй раз за год одолел Тайсона Фьюри. Это оставило украинца чемпионом WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе.

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Возвращение Беринчика

Другой украинский топ-боксер Денис Беринчик уже скоро планирует выйти на ринг. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Top Rank, свой следующий поединок уроженец Луганщины проведет уже в феврале.

Соперником Беринчика станет 25-летний американец Кейшон Дэвис. Бой станет первой защитой титула WBO в легком весе для Дениса. Его он завоевал в мае прошлого года в поединке против Эммануэля Наваретте.

Встреча состоится 13 февраля в Нью-Йорке на культовой арене "Madison Square Garden". Отметим, что бой против Наваретте был для Беринчика единственным в 2024 году.

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Украинец до сих пор не знает вкуса поражений в профессиональной карьере – 19 побед в 19-ти матчах (девять из них – нокаутом). Что касается Дэвиса, то он также пока является непобедимым боксером.

Кейшон выиграл все свои 12 боев (нокаутом – 8). Последний свой поединок уроженец Вирджинии выиграл в ноябре 2024 года, нокаутировав Густаво Лемоса во втором раунде. Это позволило Дэвису стать обладателем пояса IBF Inter-Continental в легком весе.