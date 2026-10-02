"Надо выполнять": тренер Бельгии поддержал Роналду в конфликте со сборной Португалии

Легендарный голландский полузащитник Марк ван Боммел встал на защиту Криштиану Роналду. Он высказал упрек тренеру сборной Португалии.

В настоящее время 49-летний Ван Боммел является главным тренером сборной Бельгии. Во время общения с журналистами в своей нынешней роли он сказал несколько слов о ситуации вокруг обладателя 5 "Золотых мячей", пишет 24 Канал.

Что сказал Ван Боммел о Роналду и Жезуше

Наставник бельгийской команды прокомментировал слова своего португальского коллеги Жорже Жезуша о том, что тот планировал дать Роналду полчаса игрового времени в матче второго тура Лиги наций против Норвегии (2:1), но не сделал этого.

Если пообещал – должен выполнить, но я никогда не обещал игроку, что он будет играть, потому что не знаешь, что произойдет. Всегда нужно оставлять эту возможность открытой. Ты можешь сказать ему, что есть большой шанс, но оставляй открытой и возможность того, что он не сыграет,

– сказал ван Боммел.

Напомним, что после матча против Норвегии в расположении сборной Португалии возник конфликт. Между Роналду и Жезушем состоялся разговор в присутствии главы футбольной федерации Педро Проенси. В результате Криштиану самовольно покинул расположение сборной Португалии.

Будет ли Роналду играть за сборную Португалии

В среду, 30 сентября, Роналду покинул расположение национальной команды. В тот же вечер он на частном самолете вылетел из Копенгагена в Мадрид.

Без своего многолетнего лидера в четверг, 1 октября, Португалия оказалась сильнее Дании – 4:2.

В социальных сетях в поддержку 41-летнего футболиста выступила его сестра Элма Авейру ", которая подвергла резкой критике руководство португальского футбола.