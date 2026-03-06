Дело о коррупции в сборной Украины по футболу: появились новые детали

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола дал оценку коррупционному скандалу в системе юношеских сборных Украины. Данные расследования переданы правоохранительным органам, а полностью дело так и не завершено.

Чтобы разбираться в обвинениях молодых игроков в адрес тренеров U-19 пришлось применить даже полиграф, пишет УАФ.

Какие коррупционные обвинения рассмотрел Комитет УАФ?

В официальном отчете УАФ о заседании Комитета не приведены никакие детали. Использована лишь общая формулировка относительно "фактов коррупционного влияния на формирование состава сборных команд".

Как пишет "Чемпион", дело касается жалоб двух футболистов U-19 – Артура Шаха и Артема Степанова.

Шах утверждал, что бывший главный тренер юношеской сборной, а на тот момент старший тренер во львовских Карпатах Владимир Езерский якобы предлагал ему сменить агента. Это должно было бы повлиять на перспективы его дальнейшей карьеры, в частности попадание в состав национальной команды.

Что касается Степанова, то тот говорил о буллинге со стороны тренерского штаба и даже применении силы. Игрок "Утрехта" имел конфликт со сборной из-за того, что якобы не получал достаточно внимания и игрового времени на фоне своих успешных выступлений за леверкузенский Байер.

Что решил комитет УАФ по коррупции в системе сборных?

По результатам расследования и опроса фигурантов дела Комитет по этике и честной игре не увидел подтверждения коррупции в вопросе приглашения игроков в сборную и их соглашений с агентами.

Несмотря на это, в УАФ передали некоторые материалы дела в соответствующие службы и правоохранительные органы, а часть выясненных обстоятельств стала основой для открытия нового дела.

Какой еще коррупционный скандал произошел в УАФ в прошлом году?