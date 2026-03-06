Дело о коррупции в сборной Украины по футболу: появились новые детали
- Комитет по этике и честной игре УАФ не нашел подтверждений коррупции в деле юношеских сборных команд, но передал некоторые материалы правоохранительным органам.
- Футболисты Артур Шах и Артем Степанов выдвинули обвинения относительно коррупционного влияния тренеров и буллинга, но расследование не выявило подтверждения.
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола дал оценку коррупционному скандалу в системе юношеских сборных Украины. Данные расследования переданы правоохранительным органам, а полностью дело так и не завершено.
Чтобы разбираться в обвинениях молодых игроков в адрес тренеров U-19 пришлось применить даже полиграф, пишет УАФ.
Какие коррупционные обвинения рассмотрел Комитет УАФ?
В официальном отчете УАФ о заседании Комитета не приведены никакие детали. Использована лишь общая формулировка относительно "фактов коррупционного влияния на формирование состава сборных команд".
Как пишет "Чемпион", дело касается жалоб двух футболистов U-19 – Артура Шаха и Артема Степанова.
Шах утверждал, что бывший главный тренер юношеской сборной, а на тот момент старший тренер во львовских Карпатах Владимир Езерский якобы предлагал ему сменить агента. Это должно было бы повлиять на перспективы его дальнейшей карьеры, в частности попадание в состав национальной команды.
Что касается Степанова, то тот говорил о буллинге со стороны тренерского штаба и даже применении силы. Игрок "Утрехта" имел конфликт со сборной из-за того, что якобы не получал достаточно внимания и игрового времени на фоне своих успешных выступлений за леверкузенский Байер.
Что решил комитет УАФ по коррупции в системе сборных?
По результатам расследования и опроса фигурантов дела Комитет по этике и честной игре не увидел подтверждения коррупции в вопросе приглашения игроков в сборную и их соглашений с агентами.
Несмотря на это, в УАФ передали некоторые материалы дела в соответствующие службы и правоохранительные органы, а часть выясненных обстоятельств стала основой для открытия нового дела.
Какой еще коррупционный скандал произошел в УАФ в прошлом году?
- Блогер и инсайдер Игорь Бурбас обвинил УАФ в возвращении договорных матчей в украинском футболе, сославшись на аномальные букмекерские показатели.
- Бурбас имеет длительный конфликт с президентом УАФ Андреем Шевченко, который на пресс-конференции прямо заявил, что бывший журналист "очень много врет".