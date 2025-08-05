В ночь с 4 на 5 августа состоялись матчи 1/4 финала на турнире серии WTA 1000 в Монреале. В одном из них Марта Костюк встречалась с Еленой Рыбакиной.

Это было пятое очное противостояние между соперницами. Украинка не смогла его доиграть до конца, потерпев третье поражение, сообщает 24 Канал.

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Как прошел матч?

Марта Костюк подходила к этому турниру с антирекордной в своей карьере серией по количеству поражений подряд. В Монреале она ее прервала, одержав три волевые победы.

К сожалению, в четвертьфинале киевлянка прекратила свои выступления. Она не смогла продемонстрировать свой максимум из-за травмы правого запястья.

В первом сете украинская теннисистка выиграла лишь один гейм, защитив свою подачу, когда отыграла два брейк-поинта. На приеме она имела шанс только однажды, но не реализовала преимущество 0:30 при подаче представительницы Казахстана.

В начале второй партии Марта впервые завоевала брейк-пойнт, но не реализовала его, после чего защитила подачу. Также она имела шансы и в третьем гейме, когда на приеме имела преимущество 15:30.

Однако Рыбакина все же выиграла третий гейм. После него Костюк приняла решение, что больше не может продолжать борьбу из-за сильной боли в руке, корт она покидала со слезами под аплодисменты трибун.

Марта Костюк – Елена Рыбакина 0:1 (1:6, 1:2 – отказ)

Костюк – Рыбакина: смотрите видеообзор матча

Справка. Для Марты Костюк это был первый выход в четвертьфинал на "тысячнике" в Монреале. Она заработала 215 рейтинговых очков и со следующей недели вернется в топ-25 мирового рейтинга.

Напомним, что Украина имеет еще одну представительницу на турнире. Элина Свитолина сыграет с Наоми Осакой в ночь с 5 на 6 августа. Матч начнется не раньше 2:30 по киевскому времени.