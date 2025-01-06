Клуб из Молдовы пригласил Роналду в команду и предложил "большое" будущее

Аль-Наср ведет переговоры с Криштиану Роналду о продлении контракта. Однако звездный португалец не спешит подписывать новое соглашение с саудитами.

Контракт 39-летнего форварда с Аль-Насром заканчивается летом 2025 году, поэтому он может вести переговоры с другими командами. Такой опцией пытался воспользоваться молдавский клуб.

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Интересная сделка для Роналду

Клуб из высшего дивизиона чемпионата Молдовы Дачия Буюкань в своем фейсбуке предложил Криштиану Роналду подписать с ними контракт, сообщает 24 канал.

Пресс-служба молдавского коллектива отметила, что Роналду еще не пролонгировал контракт с Аль-Насром. Таким образом он свободен для новых предложения уже этой зимой.

Мы, в Дачия Буюкань, считаем, что лучшим решением для продолжения его игровой карьеры является наш клуб, по нескольким причинам. Во-первых, ему не придется привыкать к другим цветам, мы все еще играем в желто-голубых, во-вторых, мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного бренд-амбассадора академии и или тренера детских групп (нужно же с чего-то начинать свою карьеру, прежде чем тренировать МанЮнайтед или Реал). Криштиану, мы ждем тебя (и наш комплект тебе подходит),

– говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Криштиану Роналду 39 лет продолжает демонстрировать высокий уровень игры и устанавливать рекорды. Но вряд ли звездный португалец согласится на такое "грандиозное" предложение.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл в футболке Аль-Насра в 19 матчах во всех турнирах. На счету легендарного португальца 16 голов и 3 результативные передачи.