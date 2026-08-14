Роналду заставил Джорджину подписать жесткий брачный контракт за день до свадьбы

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес перед свадьбой позаботились не только о романтике. Пара подписала брачный договор, в котором прописаны правила в отношении их имущества.

Гражданская церемония состоялась 11 августа в резиденции пары в Кашкайше. Новые подробности стали известны после того, как португальское издание JN получило свидетельство о браке.

Роналду и Джорджина выбрали режим раздельного имущества

Как следует из документа, Роналду и Родригес заключили брачный договор 10 августа – всего за день до церемонии. Пара выбрала режим раздельного имущества.

Это означает, что каждый из супругов сохраняет за собой активы, которыми владел до брака, а также имущество, которое приобретет уже после вступления в брак. В то же время, если Роналду и Джорджина совместно приобретут какой-либо актив, он может принадлежать им обоим.

Такой формат особенно важен, учитывая огромное состояние футболиста и его многочисленные активы. При этом супруги не меняли своих фамилий после регистрации брака.

В свидетельстве также указано, что официальным местом жительства Роналду и Джорджины остается Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Кто присутствовал на тайной церемонии

Свадьба прошла в максимально закрытом формате. Среди присутствующих были пятеро детей пары: Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана Мартина и Белла Эсмеральда.

Свидетелями выступили четыре человека: близкий друг Роналду Мигель Пайшао, сестра Джорджины Ивана Родригес, ювелир Хосе Родригес Сангил и его жена Моника Гонсалес Мартинес.

На церемонии не было матери и братьев и сестер футболиста. Впрочем, Долорес Авейру и Катя Авейру публично поздравили молодоженов в соцсетях, оставив сердечки под фотографией их обручальных колец.

Уже на следующий день Роналду и Джорджина вместе с детьми вернулись в Саудовскую Аравию.