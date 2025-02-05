Горячий Роналду и сексуальная Джорджина: подборка пылких фото звездной пары

Криштиану Роналду может похвастаться не только большим количеством различных рекордов и большими достижениями в футболе. Легендарный португалец также достиг успехов в личной жизни, ведь он имеет большую и любящую семью.

Звездный нападающий неоднократно заявлял, что самым главным человеком в его жизни является мама, однако он также имеет очаровательную и яркую возлюбленную Джорджину Родригес. 24 канал предлагает окунуться в историю любви форварда с аргентинской моделью.

Читайте также Слухи о каминг-ауте, любовь с продавщицей и потеря сына: что известно о личной жизни Роналду

Любовь Криштиану Роналду

Криштиану Роналду познакомился с Джорджиной Родригес в 2016 году. Тогда девушка работала продавщицей в магазине от известного итальянского бренда "Gucci" в Милане.

Как рассказывала Родригес они с Роналду влюбились друг в друга с первого взгляда. Впервые Криштиану и Джорджину заметили в 2016 году в Диснейленде, а уже через год португалец пришел с девушкой на вручение "Золотого мяча".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе уже почти десять лет. Предлагаем Вам посмотреть подборку самых горячих фотографий легендарного португальца с сексуальной и горячей возлюбленной.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото из инстаграма модели

К слову. Криштиану Роналду 5 февраля 2025 года празднует 40-й День рождения. Подробнее о карьере легендарного португальца можно узнать в материале.

Напомним, что Криштиану Роналду вместе с Джорджиной Родригесом воспитывают пятерых детей – Криштиану Роналду-младшего, Еву, Матео, Алану и Беллу. К сожалению, еще одна португальца умерла во время родов.