Я лучший игрок в мире, – Роналду выступил с громким заявлением

Криштиану Роналду безусловно лучший игрок в истории футбола. Легендарный португалец, благодаря кропотливой работе и преданности своему делу, продолжает доказывать свое величие даже в почти 40 лет.

Форварду саудовского Аль-Насра хватает самоуверенности. Недавно фантастический Роналду выступил с громким заявлением относительно себя, как футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Читайте также Почти 40-летний Роналду зажег в азиатской Лиге чемпионов

Почему Роналду считает себя лучшим?

Криштиану Роналду назвал себя самым совершенным игроком всех времен. Легендарный португалец считает, что нет футболиста лучше, чем он.

Нападающий Аль-Насра языком фактов подтвердил свое величие. Звездный португалец выделил качества, которые делают его лучшим игроком за всю историю футбола.

Я лучший игрок в мире, я в это верю. Я быстрый, сильный, забиваю головой, с левой, никто никогда не был совершеннее меня. Я самый совершенный в мире. Сказать, что Криштиану не самый совершенный – это ложь. Вы можете предпочесть Пеле, Месси, Марадону, я это понимаю и уважаю,

– сказал Роналду.

К слову. Криштиану Роналду – первый игрок в истории футбола, который достиг отметки в 900 голов за карьеру. Сейчас легендарный португалец имеет в своем активе 923 забитых мяча за все время своих выступлений.

Отметим, что в текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл в 25 матчах за Аль-Наср в официальных турнирах. На счету португальского форварда 23 забитых мяча и 4 результативных передачи.