Роналду определился со своим будущим в сборной Португалии

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду высказался по поводу того, будет ли он и дальше выступать за сборную Португалии. Это произошло после вылета его сборной из ЧМ-2026.

Поздно вечером 6 июля по киевскому времени Криштиану Роналду оказался перед трудным выбором, ведь его команда покинула Мундиаль. Слова 41-летнего португальца передает 24 Канал.

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Что сказал обладатель 5 "Золотых мячей"?

После проигранного матча против Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 Криштиану Роналду оказался перед выбором между завершением карьеры в национальной сборной и как минимум еще двумя годами в международном футболе.

Роналду дипломатично не стал оценивать вероятность своего участия в Евро-2028, однако высказался об отсутствии вероятности выступления на седьмом чемпионате мира.

Последний чемпионат мира? Да, наверное, да. Что касается сборной, посмотрим, поговорю с семьей и не буду принимать поспешных решений. Ухожу с грустью, но с чистой совестью, потому что отдал все самое лучшее,

– цитирует слова Криштиану Роналду Mundo Deportivo.

Отметим, что в 2030 году чемпионат мира пройдет на родине легендарного футболиста. Чемпионат мира пройдет в Португалии, Испании и Марокко. По одному матчу турнира также предоставлено Аргентине, Уругваю и Парагваю.

Криштиану Роналду: что дальше?

Португальский футболист останется в футболе как минимум еще на год. Его контракт с клубом Аль-Наср истекает 30 июня 2027 года.

В национальной сборной он выступает уже 23 года. За это время Роналду провел за сборную Португалии 233 матча и забил 146 голов, что является лучшим результатом в истории футбола.