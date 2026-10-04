Капитан сборной Португалии встал на защиту Роналду: какие слова прозвучали из лагеря команды

Футболист Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался по поводу конфликта в сборной Португалии. Полузащитник публично встал на защиту Криштиану Роналду.

Фернандеш принял участие в пресс-конференции перед матчем четвертого тура Лиги наций. Речь зашла также и о многолетней главной звезде команды, пишет 24 Канал.

Что сказал Фернандеш о Роналду

По словам 32-летнего полузащитника, сборной Португалии необходимо решать собственные проблемы за закрытыми дверями. Фернандеш отметил, что Роналду останется важным человеком для команды, несмотря ни на какие обстоятельства.

Я разговаривал с Криштиану и сказал ему то, что повторю здесь: самое главное – независимо от того, что произойдет, Криштиану навсегда останется величайшим символом нашей сборной, нашего футбола и страны. Учитывая то, что он сделал не только в Португалии, но и во всем мире,

– сказал Фернандеш.

Напомним, что 27 августа Роналду провел весь матч Лиги наций против Норвегии (2:1) на скамейке запасных, что с ним в сборной Португалии произошло впервые за 18 лет.

Будет ли Роналду играть за сборную Португалии

В среду, 30 сентября, Роналду покинул расположение национальной команды. В тот же вечер он на частном самолете вылетел из Копенгагена в Мадрид.

Без своего многолетнего лидера в четверг, 1 октября, Португалия оказалась сильнее Дании – 4:2. В этом матче капитаном команды был именно Бруно Фернандеш.

В воскресенье, 4 октября, португальцы в городе Порту примут сборную Норвегии. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В социальных сетях в поддержку 41-летнего футболиста выступила в поддержку 41-летнего футболиста выступила его сестра Элма Авейру, которая подвергла критике руководство португальского футбола.

Также в его защиту выступил тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел.