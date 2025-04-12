Неудержимые Ярмоленко и Ванат принесли Динамо выездную победу над Кривбассом

Поединок в Кривом Роге между местным Кривбассом и киевским Динамо открывал субботнюю программу 24 тура УПЛ. Команда Александра Шовковского на выезде добыли важные три балла.

Кривбасс – Динамо 0:2

Голы: Ярмоленко, 35, Ванат, 74

Удаления: Попов, 64

Перед началом матча были опасения, что российские террористы снова сорвут поединок в Кривом Роге. И все же несмотря на воздушные тревоги встречу удалось доиграть, пишет 24 Канал.

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Академическая победа Динамо

Матч Кривбасс – Динамо был центральным в 24 туре. Киевляне ведут борьбу за "золото" чемпионата Украины, а криворожане мечтают добыть путевку в еврокубки.

Подопечные Александра Шовковского очень уверенно провели поединок. На 35-й минуте матча Андрей Ярмоленко открыл счет. Ветеран "бело-синих" на дальней штанге замкнул фланговый прострел Дубинчука и забил свой пятый гол в чемпионате.

Кривбасс не собирался отдавать очки. Прекрасные возможности отличиться были у Понедельника, Сосы и Твердохлиба. Однако на последнем рубеже Динамо уверенно играл Руслан Нещерет.

На 64-й минуте "бело-синие" остались в меньшинстве. Арбитр показал красную карточку Денису Попову. Однако команда Юрия Вернидуба не воспользовалась численным преимуществом.

На 74-й минуте матча хозяева поля пропустили второй мяч. Владислав Ванат получил длинную передачу от Дубинчака со своей половины поля, на замахе обыграл Дибанго и мощно пробил по воротам. К слову, это 14-й гол форварда в чемпионате.

До финального свистка счет не изменился. Киевляне одержали уверенную победу – 2:0.

Видеообзор матча Кривбасс – Динамо