Отмененный пенальти в стиле Альвареса: Шахтер победил Кривбасс в матче-доигровке
- Шахтер победил Кривбасс в матче-доигровке со счетом 2:1, благодаря голам Степаненко и Кевина.
- Кривбасс не реализовал пенальти после просмотра ВАР, поскольку Илич дважды коснулся мяча.
Поединок 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер был доигран спустя семь месяцев после его начала. Многострадальный матч завершился победой "горняков".
Кривбасс – Шахтер 1:2
Голы: Твердохлеб, 86 – Степаненко, 40, Кевин, 62
Нереализованный пенальти: Илич, 77 (К)
В среду, 16 апреля, состоялась доигровка матча 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер. Встреча началась с 50-й минуты и при счете 1:0 в пользу "горняков", пишет 24 Канал.
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Воздушная тревога и странный пенальти
На 62-й минуте встречи вингер Шахтера Кевин удвоил преимущество своей команды. Бразилец после паса Педриньо завершил атаку, которую сам и начал.
Спустя четыре минуты поединок снова был остановлен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. Впрочем, матч все же удалось доиграть.
На 77-й минуте хозяева поля получили право на одиннадцатиметровый. Удар Илича с отметки был точным и достиг цели. Однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра ВАР. Дело в том, что хорват дважды коснулся мяча. Напомним, что аналогичный случай произошел с форвардом Атлетико Хулианом Альваресом в серии пенальти в матче Лиги чемпионов с Реалом.
Кривбасс сумел вернуть интригу за 4 минуты до завершения поединка. Егор Твердохлеб головой замкнул подачу с левого фланга, доведя счет своим забитым голам до 10.
К сожалению, на большее подопечным Юрия Вернидуба не хватило времени. Арбитр зафиксировал победу "горняков" – 2:1.
Видеообзор матча Кривбасс – Шахтер
- В турнирной таблице Шахтер сократил отставание от Динамо и Александрии до 7 и одного очка соответственно.
- Кривбасс остался на шестой строчке. В активе команды Вернидуба 35 баллов после 23 сыгранных матчей.