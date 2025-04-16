Отмененный пенальти в стиле Альвареса: Шахтер победил Кривбасс в матче-доигровке

Поединок 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер был доигран спустя семь месяцев после его начала. Многострадальный матч завершился победой "горняков".

Кривбасс – Шахтер 1:2

Голы: Твердохлеб, 86 – Степаненко, 40, Кевин, 62

Нереализованный пенальти: Илич, 77 (К)

В среду, 16 апреля, состоялась доигровка матча 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер. Встреча началась с 50-й минуты и при счете 1:0 в пользу "горняков", пишет 24 Канал.

Читайте также Чемпионская игра Динамо, осечка Александрии: итоги 24 тура и турнирная таблица УПЛ

Воздушная тревога и странный пенальти

На 62-й минуте встречи вингер Шахтера Кевин удвоил преимущество своей команды. Бразилец после паса Педриньо завершил атаку, которую сам и начал.

Спустя четыре минуты поединок снова был остановлен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. Впрочем, матч все же удалось доиграть.

На 77-й минуте хозяева поля получили право на одиннадцатиметровый. Удар Илича с отметки был точным и достиг цели. Однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра ВАР. Дело в том, что хорват дважды коснулся мяча. Напомним, что аналогичный случай произошел с форвардом Атлетико Хулианом Альваресом в серии пенальти в матче Лиги чемпионов с Реалом.

Кривбасс сумел вернуть интригу за 4 минуты до завершения поединка. Егор Твердохлеб головой замкнул подачу с левого фланга, доведя счет своим забитым голам до 10.

К сожалению, на большее подопечным Юрия Вернидуба не хватило времени. Арбитр зафиксировал победу "горняков" – 2:1.

Видеообзор матча Кривбасс – Шахтер