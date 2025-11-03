Выигрывал чемпионат Англии, побил Али: кто из спортсменов работает на обычной работе

Несмотря на то, что профессиональные спортсмены часто зарабатывают большие деньги, это не гарантирует им обеспеченного будущего. Некоторые из атлетов развивают собственный бизнес, а кому-то приходится осваивать новую профессию.

Кто из известных представителей спорта начал работать на обычной работе после завершения карьеры – рассказывает 24 канал.

Читайте также Родился в России и привел Украину к победам на Олимпиаде: где сейчас известный тренер Сосновский

Как Дринквотер стал строителем?

Дэнни Дринквотер воспитанник футбольной школы Манчестер Юнайтед. Однако футболист запомнился яркой игрой в чемпионском сезоне Лестера в АПЛ в 2015 – 2016 годах.

Дринквотер в Челси / Фото Getty Images

В 2017 году английский футболист в статусе звезды переходил в Челси почти за 40 миллионов евро. Однако дальнейшая карьера Дринквотера сложилась не лучшим образом. Он не заиграл в лондонском клубе и перешел в 2019 году в Бернли.

Впоследствии в его карьере были Астон Вилла, турецкий Касымпаша и Рединг. Футболист повесил бутсы на носок осенью 2023 года. Кроме того, он вынужденно обращался к психологу из-за проблем с ментальным здоровьем.

В 2019 году Дринквотера лишили водительских прав на 20 месяцев и приговорили к 70 часам общественных работ. Причина в том, что футболист врезался в стену на Range Rover в состоянии алкогольного опьянения.

Только Дринквотер смог справиться с психологическими проблемам, у него появились другие проблемы в жизни. Как пишут СМИ, он инвестировал в ресторанный бизнес, но его заведения FoodWell и Firefly обанкротились и закрылись.

Теперь бывший футболист работает строителем и получил порцию критики за выбор профессии.

Дринквотер на стройке / Фото из инстаграма экс-футболиста

Однако Дэнни говорил, что ему нравится его новая работа. Бывший футболист подчеркнул, что это его выбор, а ошибки он оставляет в прошлом.

Как Глазков дрался за титул Кличко, а стал дальнобойщиком?

Последний бой в карьере Вячеслав Глазков провел против Чарльза Мартина в январе 2016 года. Украинец дрался за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Вячеслав Глазков / Фото из открытых источников

К слову. Ранее пояс принадлежал Владимиру Кличко, который проиграл его в бою с Тайсоном Фьюри в 2015 году. А потом британец смыл его в унитаз, когда IBF лишила боксера титула из-за отказа драться с Глазковым.

На старте поединка боксер порвал крестообразную связку коленного сустава и потерпел поражение техническим нокаутом.

Полгода восстановления для Глазкова оказались напрасны, поскольку во время пробежки получил рецедив и перенес еще одну операцию. Это событие поставило крест на дальнейшей карьере боксера.

Как сообщает "Чемпион", Вячеслав Глазков получил за бой против Чарьза Мартина – 380 тысяч долларов. На эти деньги боксер приобрел себе квартиру в Майами и грузовой трек с трейлером.

Глазков стал дальнобойщиком / Фото "Чемпион"

С 2017 года он работает дальнобойщиком. Экс-боксер рассказывал о том, что он ездит по всей Америке, а также даже заезжал в Канаду.

Партнерская компания находит мне работу. На них лежит бухгалтерия, оформление грузов и другие административные дела. Я плачу им за это процент. Владельцы компании – украинцы,

– поделился Глазков.

Он также подтвердил, что выгодно работать дальнобойщиком в США, если имеешь собственный трак. Заработная плата составляет не менее десяти тысяч долларов в месяц.

"Трековый бизнес – кровь Америки. Если в трековом бизнесе плохо, то в американской экономике точно не все хорошо. Это взаимосвязанные вещи", – добавил Вячеслав.

Отметим, что в конце концов бывший боксер перебрался из Майами вместе с семьей. Теперь он и его семья проживает в Хьюстоне.

Как Цыпко из чемпиона Европы стал охранником?

Бывший боксер из Днепра в 2005 стал чемпионом Европы в суперсреднем весе, а через четыре года сражался за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в канадском Монреале.

Виталий Цыпко / Фото "Чемпион"

Однако в 2019 году перебрался с семьей на постоянное проживание в Израиль. Как пишут СМИ, Виталий Цыпко в этой стране сменил множество профессий, а в прошлом году он стал охранником в школе.

Работаю 5 раз в неделю охранником в школе. Моя смена длится 12 часов, с 7 утра до 7 вечера. Школа находится в соседнем городке, расстояние от дома составляет 15 километров. Поэтому приходится просыпаться в 5:30 утра. Ложусь спать в полночь. Сплю 5 – 6 часов в сутки. Отсыпаюсь на выходных. Психологически это непросто. Зарабатываю минималку,

– рассказывал Цыпко.

Кроме того, он рассказал, что планировал быть тренером по боксу, как и в Днепре. Однако оказалось, что в Израиле этот вид спорта не очень популярным, а на его услуги, как специалиста нет спроса.

К слову. Виталий Цыпко провел 26 поединков в профессиональном ринге. На его счету 23 победы (13 досрочно) и 3 поражения.

Цыпко рассказал, что с момента его приезда ситуация не изменилась. Он рассказал, что для него сейчас это больше хобби, поскольку проводит лишь несколько тренировок на тиджень.

Бывший боксер также рассказывал, что планирует овладеть ивритом, ведь тогда у него будет больше перспектив по работе. И тогда он уже сможет получить специальность и зарабатывать неплохие деньги.

Как Шукюр потерял все и стал таксистом?

Турецкий экс-форвард Галатасарая и Интер после завершения карьеры в 2008 году пошел в политику и даже был депутатом в парламенте страны. Однако из-за политических изменений он вынужденно переехал с семьей в США.

Хакан Шукюр / Фото УЕФА

У меня ничего не осталось. Эрдоган забрал все: мое право на свободу, свободу слова и право на труд,

– рассказывал Шукюр.

Как сообщает CBNC, Шукюр сначала открыл кафе, но впоследствии его бизнес подвергся давлению. И из-за угроз бывший футболист и политик вынужденно закрыл свое заведение.

Чем запомнился Шукюр? Он забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира. В 2002 году нападающий сборной Турции открыл счет уже на 11 секунде матча против Южной Кореи.

По информации The Independent, теперь он работает таксистом в Uber, чем зарабатывает на жизнь для себя и семьи.

Как Спинкс из чемпиона ОИ стал работником McDonald's?

Леон Спинкс в 1976 году завоевал "золото" на Олимпийских играх в Монреале. А через два года только после семи поединков в профи-ринге он победил легендарного Мухаммеда Али и стал чемпионом в тяжелом весе.

Леон Спинкс / Фото AP

Как пишут СМИ, после завершения боксерской карьеры у Спинкса возникли проблемы с деньгами из-за больших расходов. В результате бывший чемпион мира работал уборщиком в YMCA и разгружал грузы в McDonald's.

Кроме того, он зарабатывал на автографах и имел много мелких подработок. В последние годы жизни у него ухудшилось здоровье.

В частности, появились проблемы с мозгом и рак простаты. А 5 февраля 2021 года Спинкс умер.