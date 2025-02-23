"Плохо для Дюбуа": инсайдер раскрыл имя следующего соперника Усика

Авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани высказался относительно противостояния Джозефа Паркера и Мартина Баколе. В итоге он назвал будущего соперника Александра Усика.

В ночь на 23 февраля (по Киеву) состоялся бой Джозефа Паркера и Мартина Баколе, который заменил Даниэля Дюбуа. Новозеландец нокаутировал своего соперника и одержал победу в бою.

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Кто может стать следующим соперником Усика

Инсайдер рассказал, что счастлив и доволен результатом. Ему было немного некомфортно, когда Мартин пропустил так много ударов, учитывая его состояние, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети Ариэля Хельвани.

Джозеф одержал победу, а его соперник – любовь болельщиков. Следующий бой Усик – Паркер. Новозеландец заслужил на этот бой. Я понимаю, что это плохо для Дюбуа, но украинец может договориться с британцем и перенести их поединок на другую дату,

– сказал инсайдер.

Он также добавил, что история Паркера настолько хороша, что он должен встретиться с украинцем, пока тот не надумал уйти из бокса.

Напомним, что после реванша с Тайсоном Фьюри Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа, однако пока не известно, состоится ли противостояние.