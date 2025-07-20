Промоутер Фьюри назвал следующего соперника для Усика: это не "Цыганский король"

Александр Усик 19 июля в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Он одолел в битве за этот статус Даниэля Дюбуа.

Поединок закончился нокаутом в пятом раунде. После этого состоялась традиционная пресс-конференция, на которой промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможном следующем бое Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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С кем может провести бой Усик?

Он заявил, что украинский боксер может подраться с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером. Организация уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против новозеландца, поэтому или она состоится, или уроженец Симферополя потеряет один из своих поясов.

Как фанат, я хотел бы увидеть бой Усика против Джо Паркера. Джозеф заслужил это, он имеет такую же победную серию, как и Дюбуа. Это бой, который был санкционирован, поэтому так или иначе он должен состояться, или Джо будет драться за вакантный титул,

– сказал промоутер.

Отметим, что Джозеф Паркер неоднократно заявлял, что хочет выйти на ринг с украинцем. Он даже записывал клип, в котором вызвал Усика на бой.

Справка. Новозеландский боксер провел на профессиональном уровне 39 поединков. В них он одержал 36 побед и потерпел три поражения.

Напомним, что Паркер уже прокомментировал триумф украинца. Он рассказал, благодаря чему Усику удалось одолеть британца.