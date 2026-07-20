Испания – чемпион мира по футболу

Испания и Аргентина сыграли решающий матч чемпионата мира-2026. Команды никогда ранее не встречались в плей-офф, а с момента их последней игры на чемпионате мира прошло 60 лет.

Матч сопровождалось ярким шоу с участием звезд как перед игрой, так и во время перерыва. А вот на поле долгое время преобладали нервы и борьба, а не фееричный футбол, пишет 24 Канал.

Испания – Аргентина 1:0

Голы: Торрес, 106

Первый тайм стал разочарованием для тех, кто надеялся увидеть много остроты и момент за моментом у ворот обеих команд. Если испанцы еще пытались создавать что-то вблизи чужой штрафной, то Аргентина провела, пожалуй, самый слабый отрезок в 45 минут за весь турнир.

У "альбиселесте" до перерыва насчитали целых ноль ударов и 0 xG. Практически незаметным был Месси, которого "съел" Родри. Зато у испанцев старался Ямаль, чей фланг, особенно в первые 15–20 минут, был главным направлением атак "Фурии Рохи". Также запомнились попытки Оярсабаля и Кукурельи.

Вторая половина не принесла облегчения аргентинцам. Паредес, выйдя со скамейки запасных, сразу же спровоцировал на поле стычку и получил "горчичник". Монтьель не провел на поле даже часа. А в целом Лионель Скалони использовал все замены необычно рано – до 70-й минуты.

Испания продолжала набирать статистику ударов в створ, но мяч, словно намагниченный, летел в перчатки Эмилиано Мартинеса.

Уже в добавленное арбитром Славко Винчичем время Энцо Фернандес очень грубо сыграл против Кубарси, почему он вполне заслуженно получил вторую желтую карточку. Дополнительное время аргентинцам пришлось проводить в меньшинстве.

Нико Уильямс наконец-то смог пробить Эмилиано Мартинеса, но рефери не засчитал этот гол из-за фола в атаке.

А в начале второго дополнительного тайма испанцы наконец-то дожали соперника. Нико Уильямс сбросил мяч головой после навеса, а Ферран Торрес с близкого расстояния просто вбил мяч в сетку, не оставив Мартинесу шансов.

Испания – Аргентина 1:0, гол Торреса – смотрите видео от MEGOGO

Нападающий еще и пытался оформить дубль, но его выход один на один, хотя и завершился мячом в сетке, оказался в офсайде.

1:0 в итоге – как и в 2010 году, Испания одерживает в финале минимальную победу в дополнительное время. Чемпион Европы становится одновременно и чемпионом мира.