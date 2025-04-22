Экс-чемпион мира назвал будущего соперника победителя боя Усик – Дюбуа
- Дюк Маккензи назвал будущего соперника победителя боя Усик – Дюбуа, который может стать Джозеф Паркер.
- Бой Усик – Дюбуа состоится 12 июля на "Уэмбли".
- Даниэля Дюбуа могут обязать провести обязательный бой против Дерека Чисоры для защиты своих титулов.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дюк Маккензи назвал боксера, который станет будущим соперником Александра Усика или Даниэля Дюбуа. Он сделал очевидный выбор.
The Ring недавно объявили дату второго противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой должен состояться 12 июля на "Уэмбли".
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Кто станет следующим соперником победителя
Маккензи назвал одного из непобедимых боксеров, который в будущем сможет встретиться с победителем противостояния Усик – Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.
Конечно, Паркеру не повезло, но ему одновременно и повезло, потому что без сомнения он подерется с победителем реванша Усик – Дюбуа. Не думаю, что будут аргументы против,
– сказал Дюк Маккези.
Справка. Даниэля Дюбуа должны обязать провести обязательный бой против Дерека Чисоры для защиты своих титулов.
Напомним, что после реванша с Тайсоном Фьюри "Динамит" бросил вызов Александру Усику и тот согласился на реванш.