Суркисы приняли окончательное решение о двух кандидатах на должность тренера Динамо

Доверие руководства киевского Динамо к Игорю Костюку не безгранично: продолжается поиск замены тренеру на случай дальнейших неудач. Двух кандидатов, имена которых фигурировали в СМИ, владельцы Игорь и Григорий Суркисы не захотели видеть во главе команды.

Как стало известно проекту "ТаТоТаке", список потенциальных преемников Костюка сократился на две позиции. Киевский гранд не будут тренировать один украинец и один иностранец, пишет 24 Канал.

Кто не станет тренером Динамо

Руководство Динамо не будет предлагать контракт главного тренера поляку Мацею Кендзереку и бывшему игроку киевского клуба и сборной Украины Сергею Кравченко.

Оба, по инсайдерской информации, считаются братьями Суркисами недостаточно "крутыми" специалистами для того, чтобы возглавить "Динамо".

Кендзерек в настоящее время работает в клубе ассистентом Игоря Костюка по анализу игры соперников. Еще ранее журналисты утверждали, что президент "Динамо" в целом высоко оценивает работу поляка, но не планирует его повышения хотя бы из-за отсутствия собственного штаба.

Что касается Кравченко, то его кандидатуру владельцам предложил Андрей Ярмоленко, который уже готовится к переходу на должность спортивного директора "Динамо". Легенда клуба убежден, что его бывший партнер по команде уже достиг того уровня, когда может быть не только помощником Руслана Ротаня, но и самостоятельным тренером. Но у Григория и Игоря Суркисов не было уверенности, что Кравченко сможет улучшить результаты киевлян.

Может ли остаться Костюк

Вполне вероятно, что с постепенным выходом "Динамо" из серии потерь очков в руководстве все же решили не торопиться с кадровыми решениями и дождаться зимнего перерыва или даже завершения сезона. По крайней мере, после перерыва на матчи сборной Игорь Костюк должен оставаться главным тренером.

Большим испытанием для него станет матч с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины, который состоится ориентировочно 27–29 октября. Вылет из турнира, победа в котором в прошлом сезоне принесла "Динамо" путевку в еврокубки, может поставить точку в работе Костюка.