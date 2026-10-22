В Англии сказали, кто выиграет "Золотой мяч": это не Месси и не Мбаппе

Уже в понедельник, 26 октября, мир узнает имя обладателя "Золотого мяча". Существует множество версий о том, кто же станет лучшим футболистом планеты.

В частности, после матча против "Баварии" в Лиге чемпионов игрок лондонского Арсенала в комментарии для TNT Sports назвал того, кто, по его мнению, больше всего заслуживает "Золотого мяча". Своим фаворитом англичанин выбрал не Килиана Мбаппе и не Лионеля Месси.

Кого Райс считает главным претендентом на "Золотой мяч" 2026 года

Полузащитник лондонского Арсенала заявил, что считает Гарри Кейна главным фаворитом на получение "Золотого мяча" в 2026 году. По мнению футболиста, именно его соотечественник является лучшим футболистом планеты именно сейчас.

Его статистика говорит сама за себя. Он просто невероятен. Такой талантливый игрок. Это что-то невероятное,

– отметил футболист "канониров".

Он добавил, что в матче против британцев Кейн сыграл просто потрясающе. Он отдал пас на первый гол, а затем реализовал пенальти.

"Золотой мяч" 2026 года будет вручен лучшему футболисту по итогам прошлого сезона. У англичанина в том сезоне просто топовые показатели. На клубном уровне Кейн сыграл 51 матч, в которых забил 61 гол и отдал 7 голевых передач.

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике он стал бронзовым призером в составе сборной Англии. В 7 матчах за "трех львов" Гарри забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Что известно о церемонии вручения "Золотого мяча" 2026

В этом году церемония вручения "Золотого мяча" сменила место проведения. Раньше награду вручали в Париже, но теперь это состоится в Лондоне. Так организаторы хотят почтить память первого обладателя награды, англичанина Стэнли Мэтьюза, получившего "Золотой мяч" в 1956 году.

Интересно, что некоторые источники сообщают, что Гарри Кейн уже знает о том, что именно он получит "Золотой мяч" в 2026 году. Игроку Баварии якобы уже сообщили даже об официальной фотосессии, которая состоится еще до церемонии вручения награды.