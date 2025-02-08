Миколенко оказался вне игры: Борнмут на классе победил Эвертон в Кубке Англии

Эвертон после прихода Дэвида Мойеса на должность главного тренера начал демонстрировать хороший футбол и получать положительный результат. Теперь "ириски" должны были пройти тест на класс в игре против фантастического Борнмута.

Эвертон – Борнмут 0:2

Голы: Семенйо, 23 (П), Джеббисон, 43

В субботу, 8 февраля, Эвертон дома принимал Борнмут в четвертом раунде Кубка Англии-2024/2025. Илья Забарный попал в основу "вишен" на матч, тогда как Виталий Миколенко остался вне заявки "ирисок" на игру, сообщает 24 канал.

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Борнмут уверенно шагает дальше

Борнмут и Эвертон активно начали игру, обмениваясь атаками. Обе команды пытались шокировать друг друга быстрым забитым мячом.

Однако защитники обеих команд были против такого плана игроков атаки. Впоследствии Борнмут все-таки смог открыть счет в кубковом поединке.

Защитник "ирисок" Джеймс Тарковски привез пенальти в ворота своей команды. Удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал Антуан Семенйо на 23-й минуте матча – 1:0.

Под конец второго тайма "вишни" смогли удвоить преимущество в игре с Эвертоном. На этот раз голом отметился Дэниэль Джеббисон, воспользовавшись отскоком от Джеймса Тарковски.

Эвертон не планировал сдаваться и вышел с новыми силами на второй тайм. "Ириски" начали играть более активно и имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но "вишен" спасала стойка и Кепа Аррисабалага.

В результате матч завершился победой Борнмута со счетом 2:0. Илья Забарный отыграл 90 минут кубкового поединка, получив высокую оценку от статистического портала WhoScored – 7,2 балла.