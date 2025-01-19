Чуда не произошло: Джима не попала в топ-20 женского масстарта в Рупольдинге

Женский масстарт закрыл программу пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. В зрелищной гонке приняли участие 30 лучших спортсменок.

В воскресенье, 19 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский масстарт на 12,5 километра. Украину в гонке представила только одна спортсменка – Юлия Джима, пишет 24 Канал.

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Как выступила Джима в масстарте

Уже на первой стрельбе из положения лежа Джима допустила два промаха и заработала круг штрафа. Это сразу отбросило украинку в число аутсайдеров гонки.

На следующих трех огневых рубежах Джима закрыла все мишени и финишировала на итоговом 25-м месте.

Яркую победу в масстарте одержала представительница Швеции Эльвира Эберг. Она закрыла все мишени и на одном дыхании пробежала дистанцию.

На финише развернулась борьба за два следующих места на пьедестале. В итоге "серебро" получила немка Франциска Пройс, а "бронза" француженке Жанне Ришар, которая уступила сопернице 0.4 секунды.

Результат женского масстарта в Рупольдинге

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0+0) – 33:00.5

2. Франциска Пройс (Германия, 0+1+0+0+0) +25.0

3. Жанна Ришар (Франция, 0+0+0+0+0) +25.4

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25. Юлия Джима (Украина, 2+0+0+0) +2:29.9

Напомним, следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 23 по 26 января в итальянском Антхольце. В программе соревнований спринты, гонки преследования, а также женская и мужская эстафеты.