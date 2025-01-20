Шестой этап Кубка мира: расписание биатлонных гонок в Антхольц-Антерсельве

В четверг, 23 января, начнется очередной этап Кубка мира-2024/2025 по биатлону. Он состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве.

По результатам стартовых пяти этапов сборная Украины занимает седьмое место в мужском зачете Кубка наций и девятое – в женском. Сейчас лучшим результатом украинских биатлонистов являются четвертые места Виталия Мандзина в индивидуалке, а также Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного в спринте, сообщает 24 канал.

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Полная программа шестого этапа Кубка мира

Соревнования в городке на севере Италии будут разбиты на четыре дня. В течение них состоится суммарно шесть гонок.

Первыми на трассу выйдут женщины, которые проведут 23 января спринт. Закончатся же этап в Антхольц-Антерсельве 26 января мужской гонкой преследования.

6-й этап Кубка мира (23-26 января), Антхольц-Антерсельва, Италия

23 января (15:30) – женский спринт, 7,5 километра

24 января (15:30) – мужской спринт, 10 километров

25 января (14:00) – женская гонка преследования, 10 километров

25 января (15:55) – мужская эстафета, 4х7,5 километра

26 января (13:05) – женская эстафета, 4х6 километров

26 января (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

Отметим, что после этого этапа Кубка мира состоится чемпионат Европы в итальянском Мартел-валь-Мартелло. Он продлится с 29 января по 2 февраля.