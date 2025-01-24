Пидручный заехал в цветочную церемонию спринта в Ангольц-Антерсельве

В итальянском Антгольц-Антерсельве продолжается 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025. В пятницу, 24 января, медали разыграли в мужском спринте.

Украина была представлена традиционно четырьмя биатлонистами. Первым на трассу среди украинцев вышел Антон Дудченко, который стартовал восьмым, пишет 24 Канал.

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Очередная хорошая гонка для Пидручного

Также участие в спринте приняли Виталий Мандзин (№34), Дмитрия Пидручного (№36) и Тарас Лесюк (№49).

Лучшим в финишном протоколе стал биатлонист из Тернополя Пидручный. Дмитрий был третьим после первой стрельбы, а на втором огневом рубеже не закрыл одну мишень. Украинец вышел на финальный круг с шестым результатом. Пидручный показал хорошую скорость на последнем круге и финишировал 5-м.

Дудченко разместился в четвертом десятке, а Мандзину не удалось заехать в топ-60. Худшим среди украинских биатлонистов стал Лесюк, который занял итоговое ... место. К сожалению, только Пидручный и Дудченко пробились в гонку преследования, которая состоится 26 января.

Победителем спринта в Ангольц-Антерсельве стал Тарьей Бё, который выбил все 10 мишеней. Его земляк Стурла Легрейд показал второе время и отстал от него меньше, чем на секунду. Тройку призеров замкнул итальянец Томмазо Джакомель.

Результат мужского спринта в Ангольце

1. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) 23:51,0

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +0,4

3. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1) +2,6

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5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +22,0

36. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:38,4

61. Виталий Мандзин (Украина, 2+1) +2:08,8

68. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:22,5

К слову, 25 января состоятся две гонки: 14:00 на итальянскую трассу выйдут женщины, которые будут соревноваться в 10-километровом персьюте, а также в 15:55 стартует мужская эстафета.