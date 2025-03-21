Неудержимый Бё и Пидручный в топ-30: результат мужского спринта в Хольменколлене

Кубок мира по биатлону 2024/2025 подходит к завершению. Последний этап континетального первенства стартовал в норвежском Хольменколлене.

В пятницу, 21 марта, начался 9-й этап Кубка мира по биатлону 2024/2025. В рамках соревнований состоялся мужской спринт, сообщает 24 канал.

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Как выступили украинцы

Сборная Украины в мужском спринте была представлена четырьмя биатлонистами. Участие в гонке приняли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.

Капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный дважды ошибся на обоих огневых рубежах, финишировав на 26 месте. Антон Дудченко единственный среди украинцев, кто отстрелялся "чисто", но в итоге занял 44 место.

Виталий Мандзин однажды промахнулся на стартовой "лежке", но смог закрыть все пять целей на огневом рубеже стоя. В результате он финишировал на 54 месте. Тарас Лесюк завершил гонку вне зачетной зоны.

Победителем мужского спринта в Гольменколении стал Йоханнес Бё. Вторым завершил спринт норвежец Штурла Легрейд. Первую тройку замкнул Йоханнес Дале.

Результат мужского спринта:

1. Йоханнес Бё (0+0) 24:49.5

2. Штурла Легрейд (0+0) +25.7

3. Йоханнес Дале (0+1) +36.7

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26. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:53.7

44. Антон Дудченко (0+1) +2:20.2

54. Виталий Мандзин (1+0) +2:30.8

78. Тарас Лесюк (3+0) +3:33.2

Напомним, что завтра 22 марта состоится мужская гонка преследования в медах 9-го этапа Кубка мира по биатлону 2024/2025.