Украина с лучшей стрельбой финишировала в топ-15 сингл-микста в Оберхофе

Одиночная смешанная эстафета открывала программу последнего соревновательного дня этапа Кубка мира в Оберхофе. В гонке приняли участие 25 команд.

В воскресенье, 12 января, в немецком Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета. Украину в гонке представлял дуэт в составе Антона Дудченко и Ирины Петренко, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в синг-миксте

Для Петренко эта гонка стала первой на Кубке мира в сезоне-2024/25. Четырехкратная чемпионка Европы длительное время восстанавливалась после перелома ноги.

Украинский дуэт продемонстрировал одну из лучших стрельб в гонке, использовав 5 дополнительных патронов. Однако в скорости Дудченко и Петренко уступали соперникам. В итоге наша команда заняла лишь 13 место в синг-миксте.

Золотую медаль впервые в истории смешанной эстафеты завоевала Финляндия, которая выступала в составе Суви Минккинен и Теро Сеппяля. "Серебро" и "бронза" достались Франции и Германии.

Результат синг-микста в Оберхофе

1. Финляндия (0+5) 39:17.1 минуты

2. Франция (0+8) +5.8

3. Германия (0+11) +24.9

...

13. Украина (0+5) +2:43.8

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе завершит классическая смешанная эстафета. Гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.