Украина провалила индивидуалку в Рупольдинге: только одна из пяти украинок финишировала в топ-60

В четверг, 16 января, состоялась женская индивидуальная гонка в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону-2024/2025 в немецком Рупольдинге. Сразу пять украинок представляли нашу страну в этом старте.

На немецкую трассу вышли Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Анна Кривонос и Ирина Петренко. Лучший результат среди украинских биатлонисток показала Дмитренко, которая продемонстрировала не только самое высокое место, но и лучшую стрельбу, пишет 24 Канал.

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Неудачная гонка от украинок

Только один промах на четырех огневых рубежах допустила Кристина и финишировала в топ-25 – 22-я строчка.

Юлия Джима и Елена Городна финишировали неподалеку друг от друга – 64-я и 66-я ступеньки соответственно. Обе по три раза промахнулись на стрельбе.

Ирина Петренко финишировала вблизи топ-60, а худшей среди украинок стала Анна Кривонос – лишь 82-е место. Вслед за украинскими биатлонистами неудачную гонку выдали и девушки.

Франция снова на вершине

Из-за порывов ветра в Рупольдинге очень мало биатлонисток показали чистую стрельбу после всех огневых рубежей. Поэтому на вершине финишного списка были те, кто отстрелялся лучше всех. С погодными условиями справилась француженка Лу Жанмонно – четыре нуля и заслуженная победа в индивидуальной гонке.

В 36-ти секундах за спиной Жанмонно финишировала немка Франциска Пройс, которая однажды промахнулась (на второй стрельбе). Тройку призеров замкнула швейцарская биатлонистка Эми Базерга, которая тоже отстрелялась на ноль, как и победительница гонки – 45 секунд отставания от лидера индивидуалки.

Среди поздних номеров только шведка Юганна Скоттгейм наделала шума и могла сбросить Базергу с подиума. Шведская биатлонистка, которая стартовала 84-й, выбила все 20 мишеней и вышла с четвертой стрельбы на четвертом месте. Юганну от третьей позиции отдаляло лишь 8 секунд.

Однако уже на отметке 13,9 километра отставание Скоттгейм увеличилось до 26 секунд. Поэтому шведка пересекла финишную линию лишь пятой, потеряв даже четвертую позицию.

Результат женской индивидуалки в Рупольдинге

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0+0) 41:35,5

2. Франциска Пройс (Германия, 0+1+0+0+0) +35,7

3. Эми Базерга (Швейцария, 0+0+0+0+0) +43,1

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22. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0+0) +3:19,2

62. Ирина Петренко (Украина, 1+1+0+0) +5:28,7

65. Юлия Джима (Украина, 1+2+0+0) +5:46,5

68. Елена Городна (Украина, 0+2+0+1) +6:00,8

88. Анна Кривонос (Украина, 0+1+2+2) +8:14,3

К слову, 17 января поклонники биатлона увидят мужскую эстафету. Начало гонки в 15:20 (по киевскому времени).